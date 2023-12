Museo Figurino. Tutti gli eventi di dicembre

Una fine d’anno e un inizio 2024 decisamente ricchi di iniziative per il Museo del Figurino storico nel borgo di Calenzano Alto. Oggi dalle 16, nell’ambito delle iniziative di "Luci d’inverno", il Mufis promuoverà una caccia al tesoro, alla ricerca delle tradizioni toscane, per bambini dai 5 agli 11 anni (evento gratuito ma su prenotazione). La prossima domenica, invece, la figura di Napoleone sarà assoluta protagonista con l’inaugurazione, alle 10, della seconda parte della mostra "Napoleone in Egitto: le scoperte scientifiche". In collaborazione con Ugo Barlozzetti e Daniele Vergari dell’AFBIS- ass.ne Fiorentina Battaglie in Scala, Paolo Coturri per l’associazione Culturale 113esimo Reggimento di Fanteria di Linea e l’esperto modellista Mario Venturi sarà affrontato la singolarità della spedizione in Egitto che, per la prima volta nella storia militare, vide la presenza di eruditi e studiosi.