Museo Diffuso della Resistenza Fiorentina, Un Tributo alla Battaglia di Firenze

Cosimo Ceccuti

 annuncio del sindaco Dario Nardella della creazione di un museo diffuso della Resistenza fiorentina rappresenta una risposta concreta a celebrazioni profondamente sentite come la battaglia di Firenze dell’estate del 1944. Mai nella sua storia ultramillenaria la nostra città e i suoi abitanti hanno sofferto come nella lotta per la Liberazione contro il nazifascismo e l’idea che ovunque possibile si possa ricordare la coraggiosa reazione del capoluogo toscano, merita piena considerazione.