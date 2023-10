Museo di Fiesole aperto di sera e senza ticket: visite guidate e realtà acustica aumentata

Due nuovi appuntamenti per scoprire gratuitamente i musei di Fiesole da prospettive inconsuete. Venerdì alle 18.30, nell’ambito dei 110 anni dall’inaugurazione, apertura serale straordinaria al Museo Bandini con la visita guidata "Non solo robbiane. Le sculture" a cura della direttrice Silvia Borsotti. Sabato alle 15.30 nell’area archeologica, invece, i partecipanti saranno trasportati nel II secolo d.C. grazie a kit formati da appositi dispositivi audio e speciali cuffie a conduzione ossea, che faranno rivivere i paesaggi sonori antichi in un’innovativa esperienza di realtà acustica aumentata. La visita sarà accompagnata da un educatore museale. Memorie Sonore è un progetto della Rete Museale Tematica Musei di Tutti, in collaborazione con Regione e Unione italiana ciechi e ipovedenti. Prenotazione obbligatoria: 055 5961293 e email a infomusei@comune.fiesole.fi.it.