Muse Firenze: cambia assetto, Cgil: "Agire su appalti e salari"

"Agire sugli appalti, dopo la trasformazione di Mus.e da associazione culturale in fondazione". È questo il monito della Cgil dopo l’approvazione della delibera in consiglio comunale.

"Come Cgil Firenze – dicono – portiamo avanti una battaglia sulle condizioni dei lavoratori degli appalti pubblici museali e sulla qualità dell’offerta culturale, come dimostrato nelle ultime settimane sulla vertenza degli Uffizi. Ci preme quindi chiarire sin da subito, che al di là delle formule tecniche che si intenderanno adottare, una riflessione sul sistema museale cittadino deve partire dalle condizioni materiali di tutti i lavoratori coinvolti in queste settore. Soprattutto occorre agire sul sistema degli appalti, provandolo a superare, per garantire maggiore stabilità alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. Ma occorre anche agire sulla dimensione salariale".