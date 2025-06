Cantieri di Comunità. Social party solidale

In principio era una cena. Ma il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh ha trasformato il social party in un evento non solo ludico, come era negli anni passati. “Cantieri di Comunità“, questo il titolo dell’evento che si terrà in una tre giorni da giovedì a sabato. "In un tempo segnato da sfide sociali sempre più complesse – ha detto Kashi Zadeh – dalle disuguaglianze all’emergenza climatica, dal disagio giovanile alla trasformazione dei legami comunitari, crediamo che il cambiamento possa e debba nascere dal basso, da una rete di relazioni solidali, collaborative e inclusive".

La tre giorni si apre giovedì alle 18,30 all’Auditorium Centro Rogers, con un talk dedicato al futuro del Terzo Settore e delle Politiche Pubbliche: intervengono Saverio Tommasi, Flavio Zandonai e Marco Rossi Doria. Venerdì alle 19,30 piazzale della Resistenza ospiterà una cena di solidarietà a sostegno delle attività di fondazione Ant sul territorio di Scandicci col presidente della Regione Giani.

Sabato a partire dalle 9,30 sempre all’Auditorium Centro Rogers, l’evento “Una comunità che si prende cura“. Un’occasione per discutere di salute, servizi territoriali e partecipazione con l’intera comunità fiorentina, attraverso momenti di ascolto, informazione e confronto sui bisogni e le relative risposte. Ci saranno gli assessori regionali Serena Spinelli e Simone Bezzini. Si parlerà tra l’altro del ruolo delle case di comunità nella riforma del servizio sanitario territoriale e del ruolo del Terzo Settore nella costruzione delle politiche di salute. Sarà un momento di confronto attivo e partecipato con le associazioni e gli Enti del Terzo Settore (ETS) del territorio, pensato per costruire una visione condivisa e innovativa delle future politiche socio-educative.