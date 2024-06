Musart Firenze: il documentario tra musica, teatro, arte e danza

"Musart Festival-otto anni in piazza" è il documentario che ripercorre la genesi di un festival legato a doppio filo alla città di Firenze, alla sua cultura e ai suoi scrigni d’arte. Firmato dal regista Edoardo Zucchetti, "Musart Festival-otto anni in piazza" sarà presentato in prima nazionale martedì 4 giugno allo Spazio Alfieri di Firenze (ore 21,30 – ingresso libero). Attraverso interviste ad artisti e musicisti, promoter, direttori artistici, rappresentanti di Istituzioni e contenuti originali, "Musart Festival-otto anni in piazza" svela il dietro le quinte e i protagonisti di una kermesse che, a spettacoli di qualità, ha sempre abbinato visite a luoghi d’arte – alcuni accessibili solo in occasione del festival – incontri, itinerari e proiezioni in tema, mostre fotografiche, eccellenze enogastronomiche, creando un fil rouge con il fascino secolare di Firenze e con la sua storia.

Un progetto sinergico intrapreso dall’associazione Musart, che negli anni ha coinvolto Istituto degli Innocenti, Università degli Studi di Firenze, Istituto Geografico Militare, Caritas Diocesana, Sky Arte, Polo Museale della Toscana, Museo Archeologico di Firenze, Accademia di Belle Arti di Firenze, teatro La Compagnia.

"Credo ci sia un fortissimo potenziale nell’unire lo spazio con quella che è la poesia della danza" spiega Roberto Bolle nell’intervista esclusiva rilasciata per il documentario. Oltre all’étoile dei due mondi, "Musart Festival -otto anni in piazza" propone le testimonianze di Stewart Copeland, Drusilla Foer, Vinicio Capossela, Steve Hackett, Simone Graziano, oltre a quelle del direttore artistico del Musart Festival, Stefano Senardi, di Claudio Bertini e Massimo Gramigni dell’associazione Musart, del direttore del Polo Museale della Toscana Stefano Casciu, della presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida, del comandante dell’Istituto Geografico Militare Pietro Tornabene, della direttrice di Toscana Film Commission Stefania Ippoliti, del Prorettore dell’Università Marco Pierini.