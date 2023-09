Murate art district Firenze: contributi in aumento per le residenze d'autore

Al via il bando 2023 per le residenze d’artista di Murate Art District con la novità del contributo più alto del 30% : è stato deciso un contributo di 8mila euro, 3mila euro in più rispetto al 2022. L’avviso è rivolto ad artisti visivi e performativi, registi, sound artist, musicisti, designer e architetti. Dal 2016 ad oggi Mad ha ospitato oltre 2mila artisti. Quest’ultimi – selezionati da una commissione – potranno usufruire dell’ex carcere delle Murate per produrre i propri lavori dal 30 settembre 2023 al 30 gennaio 2024. Il bando è rivolto ai giovani (si deve però aver compiuto 18 anni) e a tutti coloro che hanno idee da proporre: per accedere alla call, aperta fino al 20 settembre, si deve essere un professionista dell’arte o dello spettacolo con un progetto di produzione artistica da effettuare durante il periodo di residenza presso il Mad di durata non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi. "Nel 2022 Mad ha ospitato 59 diversi progetti di residenza, con il coinvolgimento di 253 artisti, con +100% di programmi rispetto al 2021 - afferma Valentina Gensini, direttrice artistica di Mad -. Il 2023 ha già visto nel primo semestre dati interessanti e ulteriormente in crescita, con 157 artisti di cui 56 artisti senior e 101 artisti in formazione, articolati in 28 diversi programmi di residenza". "Cresce il sostegno per gli artisti da parte di Mad e cresce così ancora di più la vocazione di questo spazio a promuovere e incentivare la creatività contemporanea e i linguaggi espressivi più attuali – dice l’ assessora alla cultura Alessia Bettini -. Firenze è un luogo ideale per sperimentare le più svariate forme d’arte". L’avviso ha il contributo di Fondazione Cr Firenze.

Niccolò Gramigni