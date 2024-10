A Firenze un murale gigante: è alla scuola Sauro-Papini

Firenze, 30 ottobre 2024 - Un murale gigante per colorare la scuola Sauro-Papini al Galluzzo, a Firenze. La giunta ha dato il via libera all'intervento che prevede la realizzazione, sulla facciata centrale dell'istituto, dell'opera 'Che Festa andare a scuola!': l'atto è stato presentato dall'assessora alle politiche giovanili Letizia Perini.

A realizzare l'opera, curata della Street Levels Gallery e autorizzata dalla soprintendenza, sarà Lucia Pintos in arte Nulo, un'artista uruguaiana di 35 anni, che risiede a Crema. "Sono ormai tanti gli artisti che hanno contribuito ad arricchire il 'museo a cielo aperto' di Firenze – sottolinea, in una nota, l'assessora Perini -. Continuiamo a promuovere e valorizzare la street art in tutte le sue forme, l’obiettivo è far esprimere gli artisti e abbellire gli spazi urbani come occasioni di crescita e condivisione culturale, nonché di valorizzazione di nuove forme di arte e linguaggi espressivi".

“È bello quando la scuola incontra l’arte contemporanea attraverso un linguaggio diretto e schietto quale è la street art, così come è bello raccontare la scuola assieme alla gioia di crescere insieme – afferma l’assessora all’educazione Benedetta Albanese –. Il murale ‘Che Festa andare a scuola!’ della giovane artista Lucia Pintos ‘Nulo’ ha in sé, a partire dal titolo, quello che è il nostro ideale di scuola: il posto dove alunne e alunni ogni giorno sono felici di andare, per incontrare amiche e amici con cui diventare cittadini aperti al mondo, rispettosi degli altri, e soprattutto liberi di esprimersi”.

"Che festa andare a scuola - commenta la dirigente scolastica Maria Teresa Frassetti -. Proprio così, gli alunni devono poter condurre la vita scolastica in un ambiente sereno e colorato, anche a livello estetico e architettonico. Poter vedere tutti i giorni, all'ingresso, nelle ore ricreative e all'uscita la facciata della loro scuola completamente rinnovata e ricca di vita, di forme e colori rappresenta un'impagabile gioia quotidiana. Si ringrazia sentitamente il Comune di Firenze e l'ufficio street art per l'opportunità offerta agli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico. La scuola offrirà il proprio contributo con una festa di inaugurazione che coinvolgerà tutte le famiglie".