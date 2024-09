Municipale, l’impegno estivo: "Da maggio fatti 1200 verbali"

È stata un’estate intensa per la polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno, guidata dal comandante Alessandro Belardi. Con una pattuglia fissa ogni sera in piazza nei mesi di luglio e agosto, sottolineano dal Comune, "abbiamo garantito un servizio più continuativo rispetto agli anni passati".

Le manifestazioni pubbliche di maggiore richiamo sono state tra maggio e settembre 15, tra cui in particolare l’Arena Summer festival e il Perdono con Palio: in queste occasioni, sono stati fissi in servizio 6 agenti. La municipale ha anche collaborato in varie azioni portate avanti dai carabinieri, per esempio a fine agosto, quando due attività commerciali sono state sospese per violazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori e per la mancata autorizzazione all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

Insieme le due forze dell’ordine hanno vigilato e stanno vigilando periodicamente sulla regolarità delle attività di tipo economico e commerciale in tema di rispetto delle regole di somministrazione delle bevande e di eventuale possesso di sostanze stupefacenti degli avventori. Grazie alla videosorveglianza, sono stati anche sanzionati due danneggiamenti su bici private e un abbandono di rifiuti illegale.

Sempre tra maggio e settembre, la polizia municipale ha redatto 1294 verbali, di cui 206 per mancata revisione, novantadue per assenza di assicurazione.

Tutto questo, sottolinea l’amministrazione comunale, nonostante il corpo sia composto solamente da diciassette agenti, di cui uno si è trasferito altrove ad agosto.

Manuela Plastina