Municipale, in arrivo 200 agenti. Ecco come partecipare al bando: "Aumenta il presidio sul territorio"

A Firenze è online il bando per la selezione di 200 agenti di polizia municipale con altrettanti posti a tempo indeterminato, così ripartiti: 30 per l’annualità 2023, 70 per il 2024 e 100 per il 2025. La selezione è rivolta a candidati con il diploma di scuola secondaria di secondo grado in possesso della patente B e di età non superiore ai 32 anni.

I candidati devono risultare in possesso dei requisiti psico-fisici previsti per il porto d’armi e di ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo elencati nel bando. L’invio delle candidature terminerà in modo automatico alle 23,59 del 26 gennaio 2024. Sfogliando l’avviso ci sono alcune curiosità. La prima è che i nuovi agenti dovranno fare una prova di resistenza fisica (aspetto che comunque era stato richiesto anche in passato).

D’altronde bisogna quantomeno essere all’altezza del sindaco Dario Nardella e tutti hanno in mente la sua corsa per bloccare l’attivista di Ultima Generazione. Quindi non si deve essere Bolt ma se c’è da correre è bene saperlo fare. Ecco dunque che per la prova di resistenza fisica è richiesta una corsa di mille metri con un tempo massimo di 4’ 25’’ per gli uomini e di 5’ e 25’’ per le donne. Sul salto in alto si potranno fare massimo tre tentativi, con un risultato di 90 centimetri per gli uomini e 70 per le donne. E addirittura si dovranno fare flessioni (12 per gli uomini, 8 per le donne) in modalità continuativa e non andando oltre i 2 minuti. Insomma ci sarà da sudare. E per arrivare alla prova fisica servirà prima superare la prova preselettiva, poi quella scritta, quella di accertamento delle competenze trasversali. Dopo, tutti a faticare sul campo.

In riferimento all’accertamento delle competenze trasversali verrà dato un punteggio (massimo 30 punti), ad esempio, a seconda della capacità di individuare soluzioni proporzionate al problema e realizzabili all’interno del contesto di riferimento, ma pure all’affidabilità, alla capacità di iniziativa. Il concorso è indetto contestualmente alla preventiva procedura di mobilità del personale e quindi soltanto al termine di questa procedura sarà definito il numero dei posti attribuibili dal concorso e il numero di posti oggetto di riserva previsti per legge.

"Avevamo preso un impegno nell’ambito dei dieci punti del Piano per la sicurezza e questo è senz’altro uno dei punti più importanti - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Grazie a questo concorso potremo assumere 200 nuovi agenti di polizia municipale per aumentare il presidio del territorio, soprattutto sulla sicurezza urbana. Ringrazio gli assessori Giuliani, Albanese e Giorgetti per l’impegno congiunto e il grande lavoro di squadra. Avanti tutta sulla sicurezza della città, che per la nostra giunta non è mai stata un optional, ma una priorità".

