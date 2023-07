Multe, in 4 mesi 230mila euro

Tra il primo gennaio 2023 ed il 30 aprile scorso risultano elevati dalla polizia municipale di Calenzano verbali per violazioni al Codice della strada pari a circa 230mila euro, 228.877,33 euro per l’assoluta precisione. Il dato, ottenuto mediante una estrazione dei dati dall’applicativo gestionale in uso alla polizia municipale calenzanese "Concilia", è ratificato in una determinazione a firma del responsabile Area Vigilanza del Comune e comandante della Polizia municipale di Calenzano Maria Pia Pelagatti (foto). Dati che sembrano in linea con quelli dell’anno scorso quando il report della polizia municipale calenzanese aveva evidenziato un ritorno ai livelli pre-pandemia anche per quanto riguardava il capitolo delle violazioni al Codice della strada: nel 2022 in totale i verbali elevati erano stati 5028 (+1614 rispetto al 2021) di cui 3443 in modalità statica, attraverso accertamenti su veicoli in sosta. Aumentate anche le violazioni accertate mediante il sistema di lettura (749) che verifica copertura assicurativa e revisione periodica sui veicoli in transito. Fra l’altro, da diversi anni, la polizia municipale calenzanese può contare anche su una notevole dotazione di telecamere dislocate in diversi punti del territorio, fondamentali in molti casi per la ricostruzione di incidenti e di comportamenti scorretti ‘al volante’.