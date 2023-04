Firenze, previsione record per multe. Il tesoro cresce, più di 110 milioni di euro

Firenze, 13 aprile 2023 – Più di 22 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso. Che, in totale, fanno 110 milioni e 659mila euro.

È questo il tesoretto che Palazzo Vecchio spera di accantonare entro fine 2023 grazie alle attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti.

In una parola multe. Il titolo di bilancio, da solo rappresenta il 39% di tutte le entrate extra-tributarie inserite nel bilancio preventivo approvato a fine marzo e un decimo degli 831 milioni di entrate correnti previste.

Si tratta di un balzo di oltre 20 milioni rispetto a quanto previsto l’anno scorso che diventano 29 milioni in più rispetto a cinque anni fa.

Ma fra il multare e l’incassare, c’è di mezzo il mare. Quello della burocrazia. Non tutto il montante di incassi calcolato infatti entrerà nelle tasche del Comune.

La previsione totale, stavolta per tutto il periodo 2023-2025, sarebbe di circa 280 milioni e 500mila euro, di cui Palazzo Vecchio punta a incassare almeno la metà, circa 139 milioni di euro.

A dirlo è l’Fdce cioè il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un cassettino del bilancio tenuto sotto chiave dove il Comune, per legge, deve accantonare una cifra destinata a coprire la mancata riscossione di entrate ‘difficili’da esigere.

Qui staranno rinchiusi i 141 milioni di euro che Palazzo Vecchio sa già sarà difficilissimo riscuotere.

Il motivo? Notifiche delle sanzioni ai residenti all’estero oppure ricorsi e verbali che, semplicemente, non saranno pagati da famiglie, istituzioni e imprese. O almeno non pagati subito. Fra gli incassi previsti ci sono anche più di 10 milioni di ingiunzioni Cosap, frutto cioè delle sanzioni riguardanti la tassa sul suolo pubblico. Mentre quasi 3 milioni arriveranno dal servizio rimozione e depositeria.

La mole di sanzioni è finita nel mirino dell’opposizione con i consiglieri di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi e Jacopo Cellai. "Si tratta - commentano - di un bilancio preventivo da 831 milioni di entrate correnti quali imposte, tasse, trasferimenti, entrate extra-tributarie rispetto ai 791 milioni di entrate delle medesime categorie assestate a fine 2022. Una cifra considerevole che avrebbe potuto consentire alla Giunta di intervenire per favorire agevolazioni fiscali a sostegno di imprese e famiglie e che invece è stata utilizzata in larghissima parte per coprire un aumento di spese di beni di consumo e servizi per il funzionamento dell’ente".

«Tra le entrate extratributarie – concludono – spiccano i 110 milioni di euro per ‘proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti’, in una parola le multe! Multe che nel bilancio preventivo 2022 rappresentavano 87 milioni, un grande successo...".