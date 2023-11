Mugello, giorni di passione. Alberi caduti e smottamenti. A Bilancino barca contro la diga

La notte tra sabato e domenica è stata difficile per il Mugello, con pioggia e vento che hanno aggiunto altri danni a quelli di un territorio già ferito. Nel caso di Borgo San Lorenzo sono stati svariati, infatti, gli alberi caduti, anche di grandi dimensioni: sulla strada delle Salaiole, su quella della Tassaia, poi in viale Pecori Giraldi, nel parcheggio adiacente alle piscine e sulla pista ciclabile "Sieve" verso Larciano. Molti anche gli interventi per liberare le strade dai detriti trascinati dall’acqua e da piccoli smottamenti, in particolare sulla Sr 302, e sulle strade comunali di San Giorgio e Poggio Forzoli. Per le interruzioni di energia elettrica nelle frazioni di Panicaglia, Mucciano, San Giovanni e zone limitrofe, Enel ha richiesto l’intervento del gruppo elettrogeno. Dalla segreteria del sindaco di Borgo spiegano che è stato poi segnalato all’ufficio bonifica dell’Unione dei Comuni un cedimento della sponda del torrente Cale a monte di via Lorini; mentre nei prossimi giorni Alia passerà a ritirare i rottami accumulati nei punti di raccolta. Molto impegnativa la situazione anche altrove. Nel territorio di Barberino di Mugello i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche ieri per la sistemazione ed il monitoraggio di una frana sulla provinciale 8 tra Barberino e Montecarelli. Mentre a San Piero a Sieve un grosso albero è caduto nell’area de Le Mozzete, ostruendo l’ingresso al parco e alla villa omonima. Sul lago di Bilancino, poi, intorno alle 11 di ieri mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il recupero di una imbarcazione che, rompendo gli ormeggi a causa del forte vento, era finita contro la scogliera della diga.