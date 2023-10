Mugello Comics, Gran Finale Oggi a Barberino con Gara Cosplay

Gran finale oggi di "Mugello Comics", il festival che Barberino dedicata a fumetti, illustrazioni e giochi di ruolo. L’evento più atteso è la gara Cosplay, che vedrà vagare nelle strade personaggi fantasy, con costumi strabilianti, per poi salire sul palco nel pomeriggio per la gara. Ma ci sono anche mostre: "M.M. Memento Mori" di Massimo Miai, nel foyer del teatro Corsini, "Quando la luna splende" di Ale Bal e Mattia Sarti nello spazio Bouturlin di piazza Cavour, "Evocazioni dantesche nelle foreste sacre" in Palazzo Pretorio. E laboratori creativi, giochi di ruolo e da tavolo, concerto itinerante degli Sticky Truth, conferenza-spettacolo in Palazzo Pretorio su "Bestie fantastiche in Toscana", skate park, "Tornisci la tua bacchetta magica" con i Falegnomi ai giardini e ancora le firmacopie con gli autori, le Principesse Disney, i combattimenti con spade laser per bambini, e un torneo di spade in arena per adulti. Il divertimento è assicurato.