Mugello, ha chiuso l’hub del centro piscine. Oltre 10mila dosi da gennaio a oggi

Firenze, 23 marzo 2022 - E’ stato domenica l’ultimo giorno di attività dell’hub del Mugello, che ha chiuso dopo più di due mesi e mezzo dall’inaugurazione a gennaio presso il centro Piscine Mugello a Borgo San Lorenzo. L’hub vaccinale del Mugello che ha operato in spazi messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, ha eseguito dall’apertura a oggi 10.608 vaccinazioni di cui 2.902 nel mese di febbraio. A pieno regime lo spazio vaccinale ha avuto una copertura di 540 dosi giornaliere, con anche quasi 3500 dosi settimanali a gennaio (3423 dosi eseguite nella settimana 17-23 gennaio) ed è rimasto aperto anche 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno.

Fondamentale per il buon funzionamento dell’hub è stata in questi mesi la sinergia fra Asl e Società della Salute che hanno collaborato in un momento di ripresa delle diffusione del virus da cui l’apertura del servizio nel Mugello che è stata molto apprezzata dai cittadini. ”I dati dimostrano che l’hub del Mugello – dice Filippo Carlà Campa, presidente della Società della Salute Mugello - ha dato un importante contributo alla campagna vaccinale in Toscana. Merito della forte integrazione fra operatori, volontari e amministrazioni locali. Ancora una volta la prova di un territorio coeso e sempre pronto a collaborare per la salute delle persone”.

La disponibilità del Centro Piscine è stata data dall’amministrazione comunale insieme all’amministratore della Vivilosport Incagli a cui va il ringraziamento dell’Azienda sanitaria. Grazie anche agli operatori della Cooperativa Libera, il percorso vaccinale è stato garantito ai massimi livelli, dall’accoglienza alla registrazione del vaccino sul sistema informativo sanitario regionale. La macchina organizzativa ha funzionato anche per la somministrazione dei vaccini pediatrici per la fascia 5-11 che è stata garantita con l’apertura dell’hub il sabato, anche fino alle 20, almeno fino a quando i volumi di attività sono stati a pieno regime.

Già dalla fine del mese di febbraio era stata applicata una riduzione di giorni e orari con l’attività concentrata anche a soli due-tre giorni di apertura. La decisione ora di chiudere l’hub è stata presa dalla Asl e dalla Società della Salute della zona Mugello, contestualmente al calo delle prenotazioni e in accordo con il Comune di Borgo San Lorenzo.

Per le vaccinazioni resta disponibile il sistema di prenotazione vaccini della Regione Toscana e la rete dei medici di medicina generale e dei pediatri.