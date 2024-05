Per giorni non si è capito se in riva d’Arno il matrimonio tra Pd e Movimento 5 Stelle in vista delle comunali s’avesse da fare oppure no e alla fine, dopo ulteriori distinguo e mugugni, ognuno è andato per la sua strada, così da costringere a un tour de force non indifferente il partito di Giuseppe Conte per compiere gli atti necessari per le urne. Lorenzo Masi quindi sarà il candidato sindaco dei pentastellati che hanno presentato la lista all’ultimo minuto.

Questi i candidati: Roberto De Blasi, Gaia Ciullini, Daniele Cecconi, Caterina Mariotti, Gabrio Evi, Andrea Faggi, Roberto Leoncini, Eleonora Colucci, Luigi Benessai detto Grey, Paolo Raspanti, Luca Rossi Romanelli, Giovanni Policastro, Luisa Schaclerl, Emilia Bondi, Debora Cartaginese, Guido Lambelet, Maria Chiara Sikorski, Veronica Zampini, Stefano Piccolo, Gianfranco Mazzarella, Elena Taddei, Angiola Fraschetti, Valerio Cipolli, Giovanni Torchia, Laura Magni, Rosalia Muscolino, Eros Lacovara, Marilena Giambrone, Silvia Cardini, Marco Da Costa, Rosalba Visca, Maura Mancini, Michele Isernia, Ariano Testa, Stefano Silvari, Mahesh Nilhath Kumar Beruwala Kapuage detto Kumar.