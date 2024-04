Fugge su un motorino rubato, poi aggredisce gli agenti. Arrestato

Sesto Fiorentino (Firenze), 22 aprile 2024 – Prima non si è fermato all’alt degli agenti, poi li ha aggrediti una volta preso. Il tutto viaggiando a bordo di un motorino rubato. A finire in manette è stato un cittadino marocchino di 23 anni, arrestato a Sesto Fiorentino con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica, in via Tassoni a Sesto. Gli agenti di pattuglia, secondo quanto emerso, hanno visto sfrecciare uno scooter con due persone a bordo, si sono insospettititi e hanno intimato l'alt per fare accertamenti. Il conducente, secondo quanto ricostruito, ha proseguito la corsa salvo poco dopo abbandonare il motorino e scappare a piedi, in direzione opposta rispetto al passeggero.

Una volta raggiunto, il 23enne avrebbe reagito colpendo gli agenti con calci e pugni. I poliziotti hanno riportato lievi contusioni con qualche giorno di prognosi. Il motorino è risultato rubato e restituito al legittimo proprietario. Per il 23 enne è scattata la denuncia per ricettazione dello scooter.