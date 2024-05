Motociclisti, il Comune tira il freno: "Ora tre tutor e cinque autovelox"

Si sta cercando di mettere un freno, ai motociclisti che sfrecciano sulle strade dei passi appenninici in Alto Mugello. Anche quest’anno, migliaia di centauri si sono presentati sui passi della Futa, del Giogo, della Colla, della Sambuca. Troppi, vanno veloci, tagliano le curve, e mettono a repentaglio la sicurezza propria e di chi arriva dal senso opposto. Così mentre il comitato firenzuolino per la sicurezza stradale ha avuto un incontro in Città Metropolitana, l’altro ieri il sindaco Giampaolo Buti è andato in Prefettura: "Abbiamo fatto nuovamente presente – dice Buti -la necessità di un aiuto esterno delle forze dell’ordine per controllare questo traffico straordinario nei fine settimana e nei festivi. Il comando della Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo si è già impegnato con numerose pattuglie di controllo, e io ho comunicato alla Prefettura che chiederò anche l’intervento dei Carabinieri Forestali, per ampliare la platea dei controlli. Si tratta infatti di garantire la pubblica incolumità, a cominciare dai centri abitati attraversati". Continua Buti: "Da parte nostra rafforzeremo la segnaletica , anche per evidenziare il limite dei 50 all’ora. E stiamo ragionando, insieme al presidente dell’Unione dei Comuni, di prevedere tre impianti tutor, sulle direttrici Futa, Giogo e Muraglione. Intanto abbiamo già previsto cinque postazioni per gli autovelox". Un gruppo di rappresentanti del comitato firenzuolino ha bussato invece alle porte della Città Metropolitana, incontrando Tommaso Triberti, consigliere delegato ai rapporti con le Aree Interne, e i tecnici dell’ente metropolitano. E alla fine si dicono soddisfatti: "Triberti e Carosella – dicono all’uscita - hanno comunicato chedaranno il proprio nulla osta al comune di Firenzuola per l’ installazione di due autovelox nelle strade di competenza della Città metropolitana, a San Pellegrino e Rifredo. Hanno inoltre garantito interventi per installare ulteriore segnaletica o sulle strade e utilizzeranno la polizia provinciale per fare controlli su strada".

Paolo Guidotti