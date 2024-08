Moto contro camion, motociclista in gravi condizioni

Bruttissimo incidente ieri attorno alle ore di pranzo. Lo scontro ha visto per protagonisti una moto e un mezzo di Alia per la raccolta dei rifiuti.

A riportare la peggio nello scontro, che è avvenuto in via di Spicciano nella zona di Tavarnelle, è stato il cinquantacinquenne conducente della moto.

L’uomo, residente a Tavarnelle, si è violentemente scontrato con il mezzo da lavoro.

Tanto che dopo l’intervento della Misericordia di Barberino Tavarnelle che ha stabilizzato il motociclista, è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso Pegaso.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi. Le condizioni del cinquantacinquenneseppur gravi, non sono per fortuna tali da essere in pericolo di vita.

Via di Spicciano, che da Tavarnelle porta a Tignano, è rimasta chiusa alla circolazione durante tutte le operazioni di soccorso. E la chiusura al transito dei veicoli è andata avanti anche durante la fase dei rilievi dell’incidente effettuati dalla polizia dell’Unione dei Comuni del Chianti.

Si tratta adesso di ricostruire, infatti, la dinamica di quanto accaduto e capire come sia stato possibile che la moto e il camion si siano scontrati.

La circolazione è tornata alla normalità dopo circa un’ora dall’incidente. La notizia ha destato non poca apprensione a Tavarnelle anche per l’intervento di Pegaso e in molti hanno temuto per il peggio.

AnSet