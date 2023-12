Mostro di Firenze tra misteri e scenari inediti. L’inchiesta in Tv racconta i punti oscuri

Firenze, 4 dicembre 2023 – Il Mostro di Firenze tra misteri e scenari inediti. Pagine buie sulle quali torna a fare luce l’ampia inchiesta in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. Il programma “Farwest”, condotto da Salvo Sottile, dà spazio a scenari inediti sugli atroci delitti compiuti in Toscana a tra gli Anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso. Tra gli argomenti che verranno sviscerati anche l'ultimo filone d'indagine sui delitti del Mostro collegato al ritrovamento di proiettili Winchester serie H, stesso modello e stesso calibro (il 22) di quelli usati negli otto duplici omicidi avvenuti nella campagna toscana tra il 1968 e il 1985. I proiettili erano nascosti in delle scatole in un appartamento al numero 3 di via Sant’Agostino, in Santo Spirito a Firenze. Altre armi e munizioni furono sequestrate in quelle stanze all’epoca sede coperta del Sismi, il servizio segreto militare. A parlare di questo e altri approfondimenti sul caso questa sera sarà il giornalista della Nazione Stefano Brogioni, autore del libro “Il mostro nero. Gli anni dei delitti a Firenze”.