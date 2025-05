Mostro di Firenze, slitta l’udienza per la richiesta di revisione della condanna a Mario Vanni

Firenze, 9 maggio 2025 – Mostro di Firenze, slitta al 13 giugno l'udienza per la revisione della condanna di Mario Vanni. La procura generale e la corte d'appello di Genova hanno infatti chiesto altro tempo per valutare gli atti del processo "Compagni di merende", 34 faldoni recapitati da Firenze . Nonostante il rinvio, in aula, era presente Paolo Vanni, il nipote del postino di San Casciano che con i suoi avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo ha presentato istanza di revisione.

La richiesta è incentrata su una consulenza entomologica che colloca l'ultimo duplice omicidio del 1985, avvenuto a Scopeti, alla serata del venerdì, anziché la domenica come invece testimoniato dall'altro compagno di merende Giancarlo Lotti, e alcune testimonianze non valutate nei processi sull'orario del delitto di Vicchio del luglio 1984.