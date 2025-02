Mostro di Firenze, fissata l’udienza per la richiesta di revisione della condanna a Mario Vanni

Firenze, 18 febbraio 2025 – La corte d'appello di Genova ha fissato per il 9 maggio l'udienza in cui sarà discussa l'ammissibilità della richiesta di revisione della condanna di Mario Vanni, il postino di San Casciano condannato all'ergastolo per quattro duplici omicidi del mostro di Firenze. L'istanza è stata presentata dai legali del nipote, Paolo Vanni, gli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo.

La richiesta è incentrata su una consulenza entomologica che colloca l'ultimo duplice omicidio del 1985, avvenuto a Scopeti, alla serata del venerdì, anziché la domenica come invece testimoniato dall'altro compagno di merende Giancarlo Lotti, e alcune testimonianze non valutate nei processi sull'orario del delitto di Vicchio del luglio 1984.