Mostro di Firenze La serie tv. Location anni ’70 per le riprese

SIGNA

Fra insegne d’epoca, antiche locandine, la ricostruzione esterna del vecchio cinema Michelacci, auto degli anni Sessanta e decine di comparse, sono andate in scena ieri sera, nel centro di Signa, le riprese della serie Tv sul "Mostro di Firenze". Proprio sul territorio signese, nel 1968, si verificò infatti il primo delitto attribuito al mostro, nel quale persero la vita Barbara Locci e il suo amante Antonio Lo Bianco, che si erano appartati in auto nella zona di Castelletti, poco lontano dal cimitero, mentre il figlio di lei dormiva sul sedile posteriore. La serie Tv in quattro episodi, diretta dal regista Stefano Sollima, è prevista a breve su Netflix e da diverse settimane sono in corso le riprese in diverse zone del territorio fiorentino. A Signa, già da alcuni giorni, erano iniziati i lavori preparatori, con le ordinanze per allontanare le auto, il rifacimento dell’ex cinema (solo nella parte esterna perché altre scene sono state girate a Roma), la sistemazione dell’ex caserma dei carabinieri (ora adibita a Museo della Paglia) per cancellare i tratti troppo moderni. Ieri, quindi, le riprese per la realizzazione di due scene diverse. Il 22 agosto del 1968, un giovedì, Antonio Lo Bianco e Barbara Locci andarono infatti al cinema Arena Michelacci a vedere un film, insieme al figlio della donna, Natalino Mele, 6 anni. E sempre in questo angolo di paese, alcune ore più tardi, i carabinieri accompagnarono il bambino, che era fuggito dall’auto della mamma e dello "zio", uccisi in una stradina isolata dai colpi della famigerata beretta calibro 22.

Il piccolo riuscì a raggiungere un’abitazione isolata nella zona del Padule e fu accompagnato appunto dai carabinieri per essere assistito e ascoltato. Proprio questi due diversi momenti sono stati riprodotti per la serie Tv. Tante anche le comparse presenti, selezionate nella zona nelle ultime settimane, dopo una serie di audizioni ospitate nel massimo riserbo a Villa Alberti. Non resta a questo punto che attendere la messa in onda della serie.

Lisa Ciardi