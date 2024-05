Mostra fotografica a La Soffitta

Sarà inaugurata questa mattina alle 10, allo "Spazio delle Arti La Soffitta", in piazza Rapisardi 6 all’interno dell’Unione operaia di Colonnata, la mostra fotografica di Maria Noemi Vincenti de Sangro. Al taglio del nastro interverranno l’assessore Damiano Sforzi e Riccardo de Sangro insieme al presidente del Gruppo La Soffitta Francesco Mariani. La rassegna, che raccoglie scatti realizzati dall’autrice in Mali durante un’esperienza di viaggio promossa dall’associazione Pro-Civitate Christiana negli anni Settanta e in altri viaggi soprattutto in Africa (il cuore dei suoi interessi) ma anche negli altri continenti e finora mai esposti, proseguirà fino al 23 maggio con orario 16-19 da martedì al sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (lunedì chiuso). Ingresso libero e gratuito.