Firenze, 8 aprile 2021 - Orribile fine per un uomo che stanotte è morto investito da un treno merci. E' successo alle Piagge intorno a mezzanotte in via Lazio.

L'allarma è scattato a mezzanotte e mezzo e sul posto sono arrivati il 118, la polizia ferroviaria e il personale di Rfi per le Ferrovie. Non si conosce l'età della vittima né l'esatta dinamica della vicenda ma visti l'ora e il luogo tutto fa pensare a un suicidio.

Il traffico ferroviario, considerato l'orario, non ha subìto ritardi particolari. Alle 4 è stato dato il nullaosta alla ripresa della circolazione ferroviaria, ma in quel lasso di tempo non c'erano treni passeggeri in transito.