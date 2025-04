Giornalismo in lutto, è morto Simone Nozzoli. Storica firma de La Nazione

Firenze, 16 aprile 2025 – Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Simone Nozzoli, 62 anni, per anni colonna de “La Nazione” sia in cronaca che nello sport, punto di riferimento e maestro per molti colleghi. Grande appassionato di calcio e della Fiorentina, Simone aveva poi abbracciato il golf, fondando anche il sito Toscana.golf.

Da oggi alle 16,30 Simone sarà alla Misericordia di Badia a Ripoli in via Chiantigiana 26. La funzione funebre domani mattina alle 10 nella chiesa di Santo Stefano a Paterno, in via di Terzano a Bagno a Ripoli. Alla madre Franca, alla sorella Caterina, alla moglie Tiziana e al figlio Andrea le condoglianze da parte del nostro giornale.