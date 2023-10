Firenze, cade dalle scale e muore in ambulanza

Firenze, 25 ottobre 2023 - Dramma a Firenze. Un uomo di 83 anni è morto dopo essere caduto dalle scale del suo condominio. L'anziano è stato trovato ferito gravemente dopo la caduta. Arrivati al più presto i soccorritori del 118, l'uomo è stato portato su una barella in ambulanza ma qui a causa delle gravi ferite riportate è deceduto. La caduta dovrebbe essere stata accidentale. Comunque la salma, su disposizione della procura, è stata portata all'istituto di medicina legale per gli accertamenti necroscopici.

L'uomo di 83 anni è stato rinvenuto intorno alle 15 di ieri, martedì 25 ottobre, in via Rucellai. L'anziano è stato trovato riverso per le scale del suo condominio. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari: l'uomo è morto in ambulanza a seguito del trauma riportato verosimilmente con la caduta, questa l'ipotesi al momento. Sul posto è intervenuta la polizia anche con la scientifica.