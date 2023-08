Firenze, schianto mortale in via Martini. Addio a Mirko Pace, aveva 29 anni

Firenze, 12 agosto 2023 – Forse a tradirlo è stata una distrazione. O forse ha dovuto evitare un ostacolo e non ha fatto in tempo a frenare. La certezza è che la vita di Mirko Pace, 29 anni si è spezzata ieri in via Simone Martini poco dopo le 17. È qui, all’altezza dello skate park, in prossimità della rotatoria che porta verso il ponte all’Indiano, che il 29enne ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki verde, cadendo violentemente sull’asfalto. Qui ha battuto la testa, morendo sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia municipale, il giovane avrebbe fatto tutto da solo mentre procedeva con la sua moto verso il ponte all’Indiano. Poi il veicolo che impazzisce e il volo sull’asfalto dove, i vigili ieri hanno passato in rassegna la presenza di eventuali segni di frenata. Sul posto è intervenuto oltre alla polizia municipale, un mezzo dell’Humanitas e il personale di Avr, il global service per il ripristino della strada.

Le operazioni sono andate avanti fino a dopo le 20, chiudendo la strada nel tratto che va da via del Perugino e via San Bartolo a Cintoia. Il giovane residente nel quartiere dell’Isolotto, aveva frequentato il Buontalenti e aveva lavorato presso una ditta di stampaggio, la Effedi. Il corpo del giovane, al momento, resta a disposizione della magistratura.

La rotonda di via Simone Martini, già in passato è stata teatro di incidenti stradali a causa di mancate precedenze o velocità eccessiva da parte degli automobilisti. Dall’inizio dell’anno in tutto il territorio comunale i morti su strada sono stati almeno quattro, quasi uno al mese, mentre soltanto l’anno scorso la media di incidenti, non fatali, è stata di circa dieci incidenti al giorno, con sei morti e più di 1.500 feriti.