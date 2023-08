Firenze, muore a 29 anni in un incidente in moto

Firenz,e 11 agosto 2023 – Incidente mortale a Firenze intorno alle 17 di venerdì 11 agosto. Un ragazzo di 29 anni è morto nella caduta dalla sua moto. E’ accaduto in via Simone Martini, nel quartiere dell’Isolotto. Sembra che non siano coinvolti altri veicoli.

Immediato l’intervento del 118 dopo le chiamate dei passanti e degli automobilisti che stavano passando in zona. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Per i rilievi e per ricostruire la dinamica è intervenuta la polizia municipale, mentre via Simone Martini è rimasta chiusa tra via del Perugino e via San Bartolo a Cintoia.