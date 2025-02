Morto il professor Andrea Cecconi. Intellettuale e allievo di Ernesto Balducci

È morto all’età di 81 anni appena compiuti il professor Andrea Cecconi (foto). Tra i più stretti collaboratori di Ernesto Balducci, è stato direttore e poi presidente della Fondazione che porta il suo nome, nonché redattore per tanti anni della rivista "Testimonianze". Attraverso la Fondazione e personalmente, Cecconi ha portato avanti con passione e impegno l’eredità spirituale e letteraria del padre scolopio e intellettuale, mantenendo vivo il dibattito e la riflessione sulla pace e su un unico "uomo planetario", senza distinzioni di confini territoriali, culturali e di credo religioso. Invitava sempre, come aveva dichiarato anche in un’intervista al nostro quotidiano, ad essere "testimoni della speranza indomabile".

La speranza, diceva, "non può essere soltanto enunciata: deve essere alimentata con l’impegno e la testimonianza. Altrimenti resta soltanto un’affermazione di buone intenzioni, ma sterile". E con speranza, parola chiave di questo Giubileo, ha vissuto fino all’ultimo secondo con accanto, come sempre, l’amata moglie Sara, con cui si era unito in matrimonio 54 anni fa.

Il professor Cecconi, docente di materie scientifiche, nella sua lunga carriera ha pubblicato innumerevoli volumi e curato alcune antologie tematiche. Studioso della storia culturale italiana del Novecento, con particolare riferimento all’ambiente letterario cattolico fiorentino della seconda metà del secolo scorso, ha pubblicato saggi, monografie e carteggi. Instancabile e appassionato, ha curato anche mostre e organizzato convegni in particolare per il ventennale della morte di padre Balducci e poi per il centenario della sua nascita avvenuta nel 1922. Commosso il ricordo della Fondazione Balducci, della presidente Grazia Bellini e del segretario Lorenzo Del Mastio (suo collaboratore per 17 anni) alla notizia della sua scomparsa.

Il funerale si terrà sabato 1° marzo alle 10,30 alla Badia Fiesolana, dove sarà esposta la salma da domani mattina. Alla moglie Sara, ai suoi figli Francesco e David, ai nipoti a cui il professor Cecconi era particolarmente legato, le condoglianze anche della redazione de La Nazione.

Manuela Plastina