Morto il team manager Fabio Franci. Grassina calcio in lutto: “Era uno di noi”

Firenze, 22 maggio 2024 – Gravissimo lutto nel Grassina calcio che ha dovuto dire improvvisamente addio a uno dei suoi riferimento, il team manager Fabio Franci. L’ex giocatore, è morto all’età di 65 anni. Ne ha dato notizia nella giornata di ieri, 21 maggio, notizia la squadra con parole piene di dolore per la perdita di una figura importante e molto apprezzata da tutti.

“Fabio Franci se n'è andato all'improvviso, lasciandoci senza parole – si legge nella nota diffusa sui canali social del Grassina Calcio – Classe '59, ex giocatore di lungo corso nelle file rossoverdi di cui ha indossato la fascia di capitano, Fabio aveva poi riabbracciato il Grassina come team manager della Prima Squadra, ruolo che rivestiva da tre anni. Un punto di riferimento per i ragazzi, per la nostra dirigenza e per il nostro tifo. Fabio Franci era uno di noi. Alla famiglia e agli amici, l'ASD Grassina Calcio manda un abbraccio sincero di vicinanza e solidarietà. Oggi è una giornata drammatica per i nostri colori”.

I funerali di Fabio Franci si terranno domani mattina, 23 maggio, alle 11, alle Cappelle del Commiato in via delle Panche a Firenze.