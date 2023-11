Cade dal tetto mentre fa dei lavori e muore. Aveva appena comprato casa

Borgo San Lorenzo (Firenze), 17 novembre 2023 – E’ stata una mattinata tragica per la frazione di Ronta. Intorno alle 11.30 in via Faentina, nel centro del paese, un uomo di 61 anni, di origini albanesi, è caduto dal tetto della casa che aveva di recente acquistato e sul quale stava eseguendo dei lavori di manutenzione. Secondo quanto si apprende, la caduta potrebbe essere stata causata da un malore, ma gli accertamenti sono in corso.

Di certo c’è che l’uomo è caduto a terra da un’altezza di svariati metri. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimarlo. E inutile è stato anche l’intervento dell’eliambulanza Pegaso. Intervenuti anche i Carabinieri e gli ispettori del Pisll Asl (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro).