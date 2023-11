Morto a 69 anni Roberto Nistri. Intellettuale di grande creatività. Aveva fondato Tenax e Controradio

È morto Roberto Nistri, 69 anni, editore di Controradio e fondatore del Tenax, storico locale della nightlife fiorentina. Dagli anni ’80, Nistri è stato animatore della cultura fiorentina e nazionale, soprattutto di avanguardia. Roberto Nistri, insieme a Sandro Coragli e Lando Di Bari fondò il Tenax nel 1981. Locale che è diventato famosissimo in campo internazionale. Un’esperienza che è andata avanti, surfando tra le tendenze musicali. Diretto, ironico e autoironico non ha fatto mai mancare la sua voglia di sperimentare anche nell’altra sua passione, Controradio. L’emittente è stata protagonista in tanti momenti chiave per la vita di Firenze, come il Social Forum 2002. Anche per l’ultimo saluto aveva in mente un evento. Domani dalle 18 alle 21 al Tenax sarà possibile ricordare Roberto.