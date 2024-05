Morti sul lavoro. Panchina bianca a Compiobbi

Una panchina tinta di bianco per non dimenticare tutti coloro che hanno perso la vita lavorando è stata inaugurata in piazza Etrusca, a Compiobbi. A donare questa particolare installazione è stato il sindacato pensionati italiani Cgil di Fiesole- Quartiere 2 in collaborazione con l’associazionismo locale, capitanato dagli Amici della biblioteca di Fiesole. Si tratta della prima panchina bianca del territorio e sarà "nuovo luogo di Memoria della nostra comunità, un luogo-spiegano i promotori di memoria attiva e partecipata"