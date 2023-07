Morte di Andrea Purgatori, “grazie del tuo lavoro ricco di passione e costante ricerca della verità”

Firenze, 19 luglio 2023 – Cordoglio in Toscana per la morte di Andrea Purgatori. Il giornalista d’inchiesta si è spento in ospedale a Roma all'età di 70 dopo una breve, fulminante malattia.

"Ci lascia un'eredità di vero giornalismo d'inchiesta. Grazie del tuo lavoro ricco di passione e costante ricerca della verità, addio Andrea Purgatori", il messaggio sui suoi profili social di Eugenio Giani, presidente della Toscana.

“Ci ha lasciato Andrea Purgatori, un grande del giornalismo italiano. Un professionista capace e appassionato che ha dato tanto al Paese". Scrive su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella.