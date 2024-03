Morte di Alessio Raccolta degli amici per la figlia

Negli occhi – e nei cuori - di tutti è ancora vivo il ricordo dell’ultimo saluto ad Alessio Rapezzi. Un triste pomeriggio in cui gli amici più stretti, e la comunità campigiana, si sono stretti alla sua famiglia. Quegli amici che glielo hanno promesso e urlato a gran voce: "Non ti dimenticheremo mai". E, in effetti, non hanno perso tempo, dimostrando l’affetto che li lega al ‘Rapa’ e a sua figlia Luna. 19 anni da compiere e un futuro da costruire. Per questo motivo hanno aperto una sottoscrizione ‘In ricordo di Alessio Rapezzi. Per dare sostegno alla figlia Luna’. Con un Iban intestato a lei (IT44H0623021401000041391779) e la causale ‘Donazione’. Un modo semplice per dimostrare che Alessio è e sarà sempre con loro e al tempo stesso dare una mano a Luna. Rapezzi è stato ricordato anche durante l’ultimo consiglio comunale dove il consigliere Riccardo Nucciotti ha chiesto un minuto di silenzio: "Voglio ringraziare i capi gruppo – ha detto Nucciotti – per avere accolto la richiesta. Alessio ci ha lasciati mentre era in vacanza con la sua compagna e Campi ha perso una persona speciale, importante per tanti. La sua scomparsa lascia un vuoto incredibile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Alessio era un ragazzo solare, sempre con il sorriso sulle labbra, una vita dedicata alla figlia Luna, al lavoro, alla Fiorentina e al calcio, avendo militato a lungo nel San Lorenzo, da sempre impegnato per la nostra città: lo ha dimostrato anche in occasione dell’alluvione di novembre quando, senza fare tanta pubblicità, insieme ai ragazzi del San Lorenzo ha dato un grande contributo ai cittadini di Campi".