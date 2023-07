Morricone, note di cinema Poesia delle colonne sonore

Prosegue con un appuntamento tra i più attesi di tutta la rassegna la 25esima edizione del Diacetum Festival, appuntamento dell’estate fiorentina dedicato ad arte, musica, teatro e danza. Stasera in cartellone la grande musica per il cinema del maestro Ennio Morricone (foto), nell’arena estiva di Diacceto, frazione di Pelago nel cuore della Valdisieve. In scena ci saranno i musicisti di Ensemble Terzo Tempo che portano in tour in tutta Italia il loro spettacolo per celebrare il compositore scomparso nel 2020. C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, Sacco e Vanzetti, Mission tra i capolavori scritti per il cinema da Morricone, rielaborati dal pianista Massimo Barsotti e proposti questa sera a Pelago. Sul palco, insieme ai musicisti, anche il soprano Elisa Bonora.

Il mese di luglio si chiuderà poi sabato con la Lyric Dance Company che si esibirà in uno spettacolo dedicato a Edith Piaf. Il primo agosto sarà la volta del musical con l’esibizione dei Broadway Shots, accompagnati da una band dal vivo. Gran finale il 5 agosto, con la compagnia teatrale Nexus Studio che porterà in scena il classico della commedia "Un marito ideale" di Oscar Wilde. Gli spettacoli si tengono sempre alle 21,30 nell’Arena estiva all’ingresso del paese. Per coloro che vogliono arrivare in anticipo e godersi la serata è possibile usufruire anche di un’apericena a un prezzo scontato, presentando il biglietto per lo spettacolo al vicino circolo Arci.

Leonardo Bartoletti