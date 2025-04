Monte Morello: chiusura prolungata della Panoramica dei Colli Alti fino a settembre

Le aspettative dei residenti e dei titolari di attività nell’area di Monte Morello sono andate presto deluse. La Panoramica dei Colli Alti, principale direttrice dell’area collinare, chiusa poco dopo il Rifugio Gualdo dopo i danni per il maltempo delle scorse settimane, non riaprirà in tempi brevi. Un atto dirigenziale della Metrocittà dispone infatti la chiusura, in entrambi i sensi di marcia (eccetto frontisti e mezzi di soccorso) nel tratto che va dalla ‘nuova’ frana del 14 marzo scorso allo smottamento che si è verificato diversi anni fa, con la strada che ha ceduto ulteriormente nei mesi scorsi, fino al prossimo 30 settembre con orario 0-24. Un periodo lungo che inciderà sia sulla vita quotidiana di chi abita nella zona collinare costretto ancora per diversi mesi a percorrere via Bolognese e poi l’area di Careggi per raggiungere la Piana o anche Prato ma anche per chi gestisce bar, ristoranti e locali in zona. In estate il ‘polmone’ di Monte Morello è frequentato in maniera massiccia dai sestesi e non solo per cercare un po’ di refrigerio date le alte temperature ‘in pianura’ e, vista l’ordinanza, l’area, in particolare il gettonatissimo piazzale Leonardo, sarà raggiungibile solo dalla parte di Firenze. Senza contare che la direttrice non potrà neppure essere utilizzata, come bypass, dai tanti provenienti dal Mugello o dall’area di Fiesole che transitavano sulla Sp30 magari per raggiungere il posto di lavoro nell’area pratese o della Piana tentando proprio di evitare l’affollatissima Bolognese.

S.N.