Monni, Benigni e Tognazzi: che tour. Una passeggiata sulle orme dei cult

Un omaggio cinematografico a Carlo Monni e Roberto Benigni, e una passeggiata dedicata al Conte Mascetti di Amici Miei, Ugo Tognazzi. Sono gli eventi messi in programma dall’associazione culturale Contemascetti per domenica 27 ottobre. Si parte col percorso di cineturismo alle 10, che vuole essere anche un omaggio a Tognazzi nell’anniversario della sua scomparsa. L’obiettivo è condurre i partecipanti a visitare una Firenze insolita, attraverso i luoghi del film ‘Amici miei’. Il percorso si snoda tra 20 location che ripercorrono le più divertenti scene di uno dei film più conosciuti della commedia italiana. La passeggiata vuole offrire la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo alla pellicola cult, con scorci più e meno noti del centro, tutti da percorrere a piedi. Dal piazzale Michelangelo fino al Bar Necchi, dalla casa del Perozzi fino a Santo Spirito. Il pubblico sarà guidato in un racconto affascinante che farà rivivere il film proprio nei luoghi in cui Monicelli lo ha ambientato. Al termine della mattinata i partecipanti potranno pranzare nello spazio dell’associazione a pochi passi da Santo Spirito. Il menù è a tema Amici Miei, con antipasto misto del Mascetti e l’immancabile rinforzino. Un momento conviviale durante il quale si potrà rivedere sul maxi schermo le scene che sono state riscoperte durante la passeggiata (evento con prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it/eventi). La sera un altro appuntamento d’eccezione dedicato a due toscanacci doc come Monni e Benigni. Dalle 20, a pochi giorni dall’uscita dell’atteso ‘Berlinguer – La grande ambizione’ con Elio Germano, viene riproposta la proiezione di ‘Berlinguer ti voglio bene’ presso la nuova location dell’associazione in via dei Serragli 51. Il pubblico potrà rivedere uno tra i film cult toscani, con un superlativo Bozzone ed il ‘povero’ Mario Cioni che subisce sempre i colpi del destino: un uomo che non riesce a staccarsi dalla mamma, che accetta gli sberleffi degli amici e lotta contro la società solo a parole. La proiezione sarà preceduta come sempre da una cena a tema: è possibile partecipare prenotandosi sul sito dell’associazione.

Maurizio Costanzo