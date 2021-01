Firenze, 15 gennaio 2021 – Due mongolfiere per portare in alto un messaggio: «2020 volte grazie agli infermieri di Firenze e Pistoia». Si è volta questa mattina l’iniziativa che Balloon Team Italia Srl ha voluto donare ai tanti professionisti sanitari che hanno combattuto in prima linea nell’emergenza Covid-19 e che è stata organizzata in collaborazione con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia.

Due mongolfiere si solo alzate in volo nella campagna di San Casciano, mostrando sulla cesta il messaggio «Anno dell'infermiere. 2020 volte grazie» e il logo dell’Ordine stesso. La direzione del vento, che resta sempre un’incognita nei voli in mongolfiera, le ha poi portate verso sud ovest e non in direzione della città di Firenze, ma il messaggio è comunque arrivato chiaro.

«In questi mesi ci sono state tante iniziative per dire grazie agli infermieri e ci sembrava doveroso, in un momento storico come quello che abbiamo vissuto nel 2020 e che stiamo continuando a vivere, offrire un nostro contributo – ha spiegato Guido Montemurro, pilota e titolare della Balloon Team Italia Srl -. Per questo abbiamo avuto l’idea di un volo simbolico con Opi Firenze-Pistoia». «Siamo davvero felici di questa iniziativa e ringraziamo la Balloon Team Italia Srl per l'opportunità – ha commentato Barbara Caposciutti, consigliera dell’Ordine di Firenze e Pistoia, presente alla partenza del volo -. Il 2020 è un anno difficile e le difficoltà non sono finite: per questo attestazioni di vicinanza e solidarietà come quella di oggi fanno molto piacere, incoraggiano e danno nuova energia: come ordine siamo felici di incoraggiarle e farle conoscere».

Il volo si è concluso con l’atterraggio nelle campagne di Poggibonsi.

