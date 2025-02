Mongolfiera in difficoltà, brusco atterraggio e paura a bordo. Ferita una donna

San Casciano, 23 febbraio 2025 – Paura a bordo di una mongolfiera nelle campagne intorno a San Casciano. Per cause ancora da accertare, il pallone aerostatico è stato costretto ad un brusco atterraggio su un terreno piuttosto scosceso nella zona di Santa Cristina in Salivolpe. A bordo c’era una famiglia che stava effettuando uno dei tanti sorvoli turistici sulle campagne del Chianti.

Probabilmente è stata una folata di vento contrario a mettere in difficoltà il pilota, ma le indagini sono ancora in svolgimento. Quello che si sa è che la mongolfiera è atterrata in maniera meno morbida del previsto, causando il ferimento di una donna. La signora lamentava forti dolori ad una spalla, ma non sembrava in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano e i carabinieri della locale stazione. Sono stati proprio i pompieri ad avvicinarsi il più possibile alla mongolfiera con il fuoristrada e a soccorrere la donna per poi affidarla ai sanitari. L’area è tradizionalmente molto frequentata dalle mongolfiere, che effettuano sorvoli molto spettacolari su una delle zone più belle di tutta la Toscana.