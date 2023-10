Firenze, ruba le monete dalla fontana del Porcellino: espulso

Firenze, 7 ottobre 2023 - Non in regola con il permesso di soggiorno viene sorpreso mentre ruba le monetine dalla fontana del Porcellino. L'uomo, un tunisino di 34 anni, è stato demimciato dalla municipale ed espulso e accompagnato verso il centro per i rimpatri del centro Italia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo con tanto di pinza dotata di prolunga e lampadina si sarebbe impossessato di circa 25 euro, subito recuperate e consegnate alla Madonnina del Grappa, ente a cui è destinato il denaro raccolto nelle fontane pubbliche. Dagli accertamenti è emerso che il 34enne, già noto alle forze di polizia, è risultato, inoltre, non essere in regola con gli obblighi sul soggiorno. Grazie al minuzioso lavoro della squadra espulsioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura, si è potuto procede all’allontanamento del cittadino straniero. A seguito di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Firenze, il questore Maurizio Auriemma ha quindi disposto il trattenimento di quest’ultimo presso uno dei Centri per i rimpatri del centro Italia, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti relativi all’accompagnamento alla frontiera. Il 34enne, infatti, è già in lista d’attesa e nei prossimi giorni prenderà un volo per essere riaccompagnato nel suo paese d’origine, la Tunisia. Il provvedimento in questione prevede il divieto di ritorno negli Stati membri dell’Unione Europea e di quelli non membri a cui si applica però l’acquis di Schengen – ossia l’insieme di norme volte a favorire la libera circolazione dei cittadini nello spazio Schengen – per 5 anni. La trasgressione del divieto prevede la reclusione da uno a cinque anni ed un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

Sono centinaia le persone controllate da polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, coordinati dal questore di Firenze Maurizio Auriemma, tra Fortezza dal Basso, Sant’Ambrogio, Santa Croce, Santo Spirito, la stazione di Santa Maria Novella, San Jacopino, Porta al Prato e il Parco delle Cascine in sole 72 ore.

Una decina, invece, gli esercizi commerciali controllati dal personale specializzato della Divisione polizia amministrativa e sociale e dall'Ispettorato del lavoro, in due dei quali sono state riscontrate irregolarità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel parco della Cascine, grazie anche all'impiego delle unità cinofile e degli agenti in borghese della squadra mobile, sono stati sequestrati oltre due etti di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana.