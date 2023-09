Mondo Convenienza, sgomberato il presidio dei lavoratori dopo 100 giorni di sciopero

Campi Bisenzio (Firenze), 4 settembre 2023 – In corso stamani lo sgombero del presidio fisso dei lavoratori davanti al magazzino di distribuzione dei prodotti di Mondo Convenienza di Campi Bisenzio: a protestare sono facchini e autisti della ditta che ha in appalto i servizi dell'azienda di arredamento.

Da quanto appreso dalle forze dell'ordine - presenti polizia, carabinieri, guardia di finanza insieme ai vigili del fuoco - sono una ventina le persone presenti e al momento le operazioni si stanno svolgendo senza problemi.

È da giugno che è in atto il presidio davanti al magazzino di Campi Bisenzio, una vertenza con la Rl2 finalizzata a ottenere l'applicazione del contratto della logistica. L'1 settembre in una conferenza stampa Si Cobas ha annunciato una settimana di mobilitazione nazionale dall'8 al 15 settembre a favore dei lavoratori delle ditte in appalto di Mondo Convenienza. Sabato scorso invece ci sono stati due feriti lievi a seguito di un alterco tra alcuni manifestanti del presidio fisso di protesta e due privati, che volevano ritirare la merce già acquistata.