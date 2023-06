Mondo Convenienza Anticipato a domani il tavolo di crisi

Anticipato a domani in Regione il tavolo di crisi per i lavoratori in appalto di Mondo Convenienza. Prosegue lo sciopero dei dipendenti della cooperativa Rl2. Anche ieri a sorvegliare i manifestanti c’erano le forze dell’ordine. Ma non si sono registrati scontri. "La tenacia dei lavoratori unita all’intervento della politica e delle istituzioni locali, nonché la presenza fisica dell’assessore Ballerini, ha scongiurato un’altra giornata di violenza contro i manifestanti" spiega il sindacato SiCobas. Intanto, per la prima volta parla anche Mondo Convenienza che "ha accolto con favore l’opportunità di dialogo prospettata nell’ambito del tavolo in Regione e auspica di poter prender parte all’incontro con le Istituzioni". Mondo Convenienza "nel condannare qualunque forma di violenza" ricorda che "le rivendicazioni di Campi riguardano alcuni lavoratori alle dipendenze di RL2, società a responsabilità limitata alla quale Mondo Convenienza ha affidato servizi attraverso un regolare contratto d’appalto".