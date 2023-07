Mondo Convenienza, ancora sciopero "La ditta RL2 ora è sempre più sola"

A poca distanza dalla ex Gkn, un altro presidio. In via Gattinella, sempre nella zona industriale di Campi, davanti al magazzino di Mondo Convenienza da circa 35 giorni sono in sciopero autisti, facchini e montatori della ditta Rl2 che ha in appalto il servizio per conto dell’azienda di mobili. La protesta, sotto le bandiere SiCobas, coinvolge una trentina di lavoratori stranieri che "da anni sono costretti a contratti che producono il cosiddetto lavoro povero: contratto pulizie multiservizi invece che Logistica, con turni tra le 10 e le 14 ore al giorno per 6 giorni la settimana e straordinari non pagati" ricorda Luca Toscano, coordinatore SiCobas per le province di Prato e Firenze. "Se all’inizio scioperavano solo i dipendenti di nazionalità pachistana, col passare del tempo hanno preso coraggio anche rumeni, moldavi e africani" aggiunge il sindacalista sottolineando come "la protesta cresce ogni giorno e al tempo stesso cresce la solidarietà del territorio". Il sindacalista racconta infatti, che la sera quando il magazzino è chiuso e capi e responsabili sono a casa, molti dei lavoratori non scioperanti, anche alcuni di quelli che nei primi giorni hanno partecipato alle manifestazioni anti-sciopero adesso "sono al presidio con le famiglie, con i bambini. Portano cibo, acqua, bottiglie di caffè. Quello che sta accadendo è che giorno dopo giorno l’azienda è sempre più sola". Anche il territorio è con i lavoratori in presidio.

Barbara Berti