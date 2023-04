Monaci per un mese, tante richieste per un periodo in abbazia

Barberino di Mugello (Firenze), 12 aprile 2023 - Un mese di vita monastica, immersi in un luogo di assoluta bellezza e pace. Per la seconda estate consecutiva, l’abbazia di Montecuccoli, una sede della Chiesa d’Oriente che si trova tra Barberino di Mugello e Prato, lancia via Facebook una ricerca di volontari per i mesi estivi.

L’annuncio ha subito fatto boom. Tantissime le chiamate arrivate alla comunità. Segno che la vita frenetica e spesso solitaria dei nostri tempi spinge sempre più persone a cercare una pausa di serenità e condivisione. “Stiamo cercando te”, si legge nell’annuncio. “Sarai parte del nostro progetto di ricostruzione”. Sì, perchè i cinque membri della comunità, lì da un anno, stanno lentamente ricostruendo l’abbazia, rimasta disabitata per almeno 50 anni. Si tratta di un bene del demanio, che è stato concesso a questa comunità, composta da una donna di 40 anni e da uomini tra i 50 e i 60.

Ma chi cercano all’abbazia? “Una personalità con un sorriso radioso dove l'esperienza è un vantaggio ma non un obbligo. Cerchiamo una persona dal talento organizzativo, che ami in modo incondizionato gli animali e che sia consapevole di trovarsi in un luogo religioso ma anche in un cantiere in movimento - si legge nell’annuncio -. Tra i compiti da fare, accudire gli animali del rifugio, svolgere piccoli lavori di agricoltura e giardinaggio, occuparsi della cucina, delle pulizie e di molto altro”.

In cambio, viene offerta la possibilità di “stare in mezzo alla natura incontaminata del Mugello e di partecipare alla ricostruzione di un monastero di cui solo i libri e i romanzi danno un'idea precisa”. Per mandare il curriculum ed una lettera di presentazione la mail è [email protected]

“I volontari che risponderanno alla chiamata staranno qui un mese - ci racconta Marco, un membro della piccola comunità -. Il periodo indicato va da giugno a settembre perché noi viviamo senza riscaldamento, almeno per ora. Chi verrà a stare con noi seguirà i ritmi delle nostre giornate, scanditi dalle preghiere e dal lavoro”. Ci si sveglia alle 7 con le lodi del mattino poi, dopo la colazione, si inizia a lavorare. A mezzogiorno, si prega e poi si mangia. Fino alle 15 c’è libertà. Poi, un altro momento di raccoglimento e via di nuovo al lavoro, tra gli animali, le piante officinali, il liquorificio e gli interventi necessari per portare avanti il cantiere. Alle 18,30 si prega, poi tutti a cena ed alle 21 l’ultimo momento di raccoglimento della giornata. Dopodiché, ognuno va nella propria camera, per il momento del ‘grande silenzio’. “Siamo ecumenici. Accogliamo le persone di qualsiasi religione”, racconta Marco. Che aggiunge: “Al massimo, possiamo ospitare 3-4 persone al mese”.

La spiritualità e la pace di Montecuccoli possono spingere anche a cambiare totalmente vita. È il caso di un manager che, dopo l’esperienza di un mese della scorsa estate, ha deciso di imprimere un deciso cambiamento alla propria esistenza. È stato ordinato diacono e dal prossimo giugno vivrà stabilmente nella pace dell’abbazia.

La comunità, come si vede dal sito, organizza anche svariati corsi, molti dei quali online. Si va dal corso di meditazione a quello di esorcismo, demonologia e angelogia. C’è pure un corso sul ‘dopo la morte’.