"Molliamo tutto e portiamo nostro figlio in giro per il mondo"

Mollare tutto, lavoro, casa, routine quotidiana e, perché no, anche quotidiani problemi, per conoscere altri universi e altre culture. Chissà quanti, almeno una volta nella vita, avranno fatto un sogno del genere ma c’è anche chi questo salto ha deciso di affrontarlo davvero. È il caso di Alessandro Michelozzi e Diletta Caporaletti, una coppia di Sesto Fiorentino, 38 anni lui e 34 anni lei, che con il figlio di quattro anni e mezzo Iago partiranno domani per un giro intorno al mondo. "Sia io che il mio compagno avevamo un lavoro – racconta Diletta – ma sentivamo il desiderio di cambiare e avevamo anche l’esigenza di vendere la nostra casa diventata troppo piccola. Quindi abbiamo approfittato di una serie di incastri, oltre che del fatto che nostro figlio non va ancora alla scuola primaria, per poter vivere questa avventura. Non ci siamo dati tempi e luoghi precisi da vedere: la prima tappa la faremo in Perù dove vive mia sorella, e poi ripartiremo da lì verso altri luoghi. Anche se abbiamo un budget iniziale, abbiamo messo in conto che, nei vari luoghi in cui andremo, dovremo lavorare o fare volontariato". Un viaggio che potrebbe anche precludere a un trasferimento futuro in uno dei posti che la famiglia visiterà, forse le Canarie che rappresentano un posto molto amato da Alessandro e Diletta: "Il nostro sogno – prosegue Diletta – è sempre stato quello di poter viaggiare più a lungo di un viaggio normale per conoscere nuove culture e, dopo lo stop della pandemia, ci è sembrato giunto il momento adatto per partire". In realtà i ‘viaggiatori ‘ saranno quattro: della ‘spedizione’ farà parte anche George, un lemure rosso, il pupazzo preferito da Iago, una mascotte ma anche l’ispirazione per un canale Youtube, "Dov’è George?", su cui saranno caricati video del viaggio che potrà essere seguito anche sui canali social della coppia.

Sandra Nistri