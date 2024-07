Molino del Piano. Olga festeggia i cento anni

Cento anni festeggiati in famiglia. Con la voglia, da parte di tutti, di raggiungere in quel modo un’eta’ invidiabile. Olga Ortolani Poggiali (nella foto) ha raggiunto il secolo e diventa ancora di piu’ – se ce ne fosse stato bisogno - vanto ed onore della propria frazione, Molino del Piano.

Cento anni di età festeggiati insieme ai figli Paolo ed Anna, con le nipoti Letizia e Paola, la bisnipote Guia, la nuora Mariella ed il Genero Sergio. Nei festeggiamenti e’ stata inevitabilmente coinvolta tutta la frazione di Molino del Piano. Un Paese che si e’ stretto intorno alle propria nonnina con il rispetto e l’affetto che figure del genere meritano. Non tanto per l’eta’ quanto, piuttosto, per quello che sono riuscite a costruire ed insegnare in una vita diventata, nel corso degli anni, vero e proprio esempio per tutti. La Signora Olga e’ nata nel Comune di Pontassieve, in locita’ Montetrini, il 17 luglio 1924. Subito dopo la guerra sposò Santi Poggiali, di Molino del Piano, dove nel 1947 nacque il figlio Paolo e nel 1955 la figlia Anna. Nonostante una patologia complessa del figlio Paolo, ed il il grave incidente sul lavoro occorso al marito , rimasto privo di vista per alcuni anni , la Signora Olga malgrado e’ riuscita a portare avanti famiglia, impegni ed una vita esemplare. Divenendo riferimento per tutto quelli che la conoscono.

Leonardo Bartoletti