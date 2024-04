Molinense show, è primo posto. Colpaccio del Santa Brigida

In Seconda categoria girone I la Molinense vince 5-2 lo scontro al vertice con la Gallianese e raggiunge i mugellani in testa alla classifica. Una partita veramente molto bella e ben giocata da entrambe le squadre, che fa onore al calcio dilettanti con una cornice di circa 300 spettatori e tanti bambini del settore giovanile gialloblù. Gallianese in vantaggio al 30’ del primo tempo con Pietro Pierottoli, la Molinense pareggia al 34’ con Forte. Nei primi minuti della ripresa i locali si portano sul 3-1 con i gol di Forte al 47’ ed Emanuele Galeotti al 51’. La Gallianese reagisce e accorcia le distanze al 64’ con Focardi, ma nel finale la Molinense va a segno con Gioele Galeotti all’88’ e Innocenti al 91’ conquistando con merito i tre punti.

Il Sagginale, terzo, è bloccato sullo 0-0 sul campo della Ludus 90 a Compiobbi e si trova a tre punti dalla coppia di testa. Il Reconquista di San Piero vince 2-0 contro il Firenze City: marcatori al 65’ Harushaj e 72’ Cozzolino. Il Sant’Agata continua a vincere e batte 2-1 il Firenze Sud. Il Sant’Agata centra il 17esimo risultato utile di fila e ora è al quinto posto in zona play off. Per il Sant’Agata al 25’ Piattoli e al 45’ Lorenzo Tucci. Per il Firenze Sud Corsini al 33’. Nel finale un espulso per parte: Ceccarelli del Firenze Sud e Alpi dei mugellani.

Colpo grosso del Santa Brigida che vince 3-1 con una brillante prestazione esterna a Pelago. Firenzuola-Pian di San Bartolo 3-3: gol ospiti di Bonciani, Fabbrini e Bargellini; per il Firenzuola doppietta di Donattini e rete di Farina. Il Firenzuola è stato in vantaggio 3-1. In zona salvezza Caldine-Castelfranco 2-2 e il Bagno a Ripoli vince 1-0 a Pontassieve contro la Vigor Misericordia.

Nel girone F colpo di scena con sconfitta casalinga della capolista Daytona superata 3-2 dal Sesto Calcio. Vincono le inseguitrici Laurenziana e Virtus Rifredi, ma sono ancora staccate di 7 punti dal Daytona a quattro giornate dal termine.

Nel girone H la capolista Dinamo Florentia vince e convince superando 3-0 il Mercatale; il Legnaia batte senza problemi 5-0 la Duccio Dini. La Florence prevale 3-2 nel derby con il Club Sportivo.

F. Que.