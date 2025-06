Molesta e minaccia la sorella, poi viola il divieto di avvicinamento: uomo di 45 anni arrestato

Firenze, 10 giugno 2025 – Molestie e minacce quotidiane nei confronti della sorella. Per questa serie di atti persecutori, già da marzo, all’uomo di 45 anni è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Ma, lunedì 9 giugno, i poliziotti hanno scoperto che il 45enne, sottoposto al controllo elettronico tramite braccialetto, ha violato il divieto. E’ stato infatti intercettato dagli agenti della Questura di Firenze a meno di 500 metri dall'abitazione della sorella, nei pressi di via Reginaldo Giuliani.

Alla vista degli agenti, il 45enne ha provato repentinamente ad allontanarsi ma è stato raggiunto dai poliziotti ed è qui che, contrariato e alterato per essere stato fermato, ha estratto dalla tasca il dispositivo di geolocalizzazione lanciandolo con veemenza contro il muro.

Anche la sera di domenica 8 giugno, l'uomo si era recato nei pressi dell'abitazione della sorella, facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo della Volante. Il 45enne, noto per reati in materia di stupefacenti, è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze, in attesa del rito per direttissima.